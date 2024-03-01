ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:27

К августу в Адмиралтейском районе планируют благоустроить сквер

фото ЗакС политика К августу в Адмиралтейском районе планируют благоустроить сквер

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщила о выдаче ордера на благоустройства сквера в Адмиралтейском районе Петербурга. Работы развернутся в зеленой зоне на пересечении Мясной и Псковской улиц.

Площадь благоустройства составит 926 квадратных метров. На этой территории планируется восстановить газон и выложить плиткой дорожки, установить скамейки, урны и фонари и обустроить детскую площадку. Также в ходе работ будут высажены деревья, цветы и кустарники.

Работы должны будут начаться 15 апреля. К 8 августа их собираются завершить.

Ранее стало известно о планах Смольного украсить сквер Товстоногова на Петроградской стороне скульптурами в честь Петра Великого.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости1 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама