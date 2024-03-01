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Новости 15:46

Прокуратура не заметила давки в автобусах из Бугров

фото ЗакС политика Прокуратура не заметила давки в автобусах из Бугров

Сотрудники Всеволожской прокуратуры провели выездную проверку в связи с жалобами жителей поселка Бугры на проблемы с автобусным сообщением. По информации надзорного органа, никаких трудностей в ходе ревизии замечено не было.

Проверка состоялась 1 марта в период с 05:00 до 08:00 в рамках мониторинга по маршруту № 441, проходящего от ЖК "Новые горизонты" до станции метро "Проспект Просвещения". Работники прокуратуры прибыли на автобусную остановку, где наблюдали за происходящим. По их подсчетам, за прошедшее время услугами транспорта воспользовались 140 человек, автобусы стояли на остановке до пяти минут, а интервал движения составил 10-15 минут.

"Наполняемость автобусов в данное время не превышала 80 %", — отметили в ведомстве.

Сотрудники также отметили, что автобусы на маршруте останавливаются в положенных для этого местах. Мониторинг транспортной ситуации в Буграх пообещали продолжить.

Накануне стало известно об обращении жителей поселка к президенту Владимиру Путину. Жители выразили недовольство давкой в автобусах в часы пик.

Фото: ЗАКС.Ру


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