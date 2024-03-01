Суд взыскал компенсацию за сломанную камеру наблюдения в "Крестах"

Колпинский районный суд разобрался в иске администрации СИЗО "Кресты" к Ивану Трайстару из-за сломанной камеры видеонаблюдения. Как передает 1 марта объединенная пресс-служба городских судов, ответчику придется компенсировать ущерб.

По версии истца, 15 марта 2023 года Трайстар повредил стационарную камеру наблюдения, установленную в камерном помещении изолятора. В связи с этим СИЗО требовало взыскать с ответчика 139 тысяч рублей в счет компенсации за саму камеру, за ее доставку и установку.

Трайстар участвовал в заседании по видеосвязи. Не отрицая факт порчи казенного имущества, он подвергал сомнению величину заявленного ущерба.

Из записи видеокамеры следовало, что Трайстар несколько раз ударил устройство форточкой и сломал его.

"Доказательств, опровергающих размер ущерба, ответчиком не представлено. Причиненный ущерб им не возмещен", — отметили в судебной пресс-службе.

Суд взыскал с Трайстара 139 тысяч рублей по иску, а также госпошлину в размере 3,3 тысячи рублей.

Ранее стал известен усредненный портрет осужденного в 2023 году петербуржца.

Фото: ЗАКС.Ру