Решетников ожидает устойчивого роста ВВП к 2030 году

Высказанные в послании президента Федеральному собранию пожелания можно расценивать как комплексную программу развития экономики на ближайшие шесть лет, полагает глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его мнению, реализация программы позволит России достичь устойчивого роста ВВП на уровне 3 % к 2030 году.

"Мощный каркас экономических решений, который сейчас был озвучен в послании и будет заложен в план действий, насыщен ресурсами, позволит поддержать позитивную динамику, которая сейчас есть с выходом на рост экономики в 3% к 2030 году ", — цитирует "Интерфакс" заявление министра, сделанное в кулуарах конференции ВТО в Абу-Даби.

Окончательные цифры по динамике развития экономики на следующие шесть лет будут представлены в апреле, пообещал Решетников.

Министр также дал прогноз по увеличению ВВП в 2024 году. По его оценкам, рост экономики должен будет превысить 2 %, однако более точные цифры будут представлены в апреле.

Ранее в своем послании президент Владимир Путин поручил сократить долю импорта в российском ВВП до 17 % к 2030 году. О том, что еще говорил глава государства, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: Telegram-канал "Минэкономразвития РФ"