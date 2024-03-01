В петербургских МФЦ оформили 200 тысяч Fan ID

По состоянию на 1 марта МФЦ Петербурга выдали 200 тысяч карт болельщика, сообщили в комитет по информатизации и связи. Получательницей юбилейной карты стала 15-летняя горожанка.

Свой Fan ID петербурженка получила в МФЦ Приморского района на Лахтинском проспекте. По ее словам, процедура оформления заняла "буквально каких-то пять минут".

"Я узнала, что после 14 лет карту нужно оформлять самостоятельно. И решила это сделать, чтобы ходить с друзьями и семьей на футбольные матчи", — приводит слова получательницы карты пресс-служба комитета.

О приближении к отметке в 150 тысяч выданных Fan ID рапортовал в августе прошлого года вице-губернатор Борис Пиотровский. Согласно закону, с 1 июня 2022 года болельщики могут попасть на стадионы лишь при предъявлении персональной карты. Подобное требование встретило негативную реакцию со стороны фанатов.

Фото: ЗАКС.Ру