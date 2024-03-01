ОНК не нашла существенных нарушений в колонии, где умер Навальный*

Общественная наблюдательная комиссия ЯНАО не нашла нарушений в ИК-18 и ИК-3 в Харпе, где умер политик Алексей Навальный*, об этом 1 марта пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя ямальской ОНК Данилу Гонтарь.

Уточняется, что проверка была плановой, а тема смерти в колонии Навального* не подпималась. Как отметил Данила Гонтарь, результаты проверки сильно не отличались от предыдущих.

ОНК проверила отряды, ШИЗО и другие помещения колонии, в их числе магазин с производственным цехом. По итогу, комиссия дала рекомендации, но они носят материально-технический характер и не являются критичными.

По словам Гонтаря, питание в колониях хорошее и даже можно выбрать еду из пяти разных меню, а в магазине есть свежие продукты с ценами ниже, чем в самом поселке.

Напомним, что политик Алексей Навальный* скончался в исправительной колонии № 3 16 февраля, об этом сообщило управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. Похороны Навального* завершились на Борисовском кладбище в Москве 1 марта.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в список экстремистов и террористов

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру