Путин подписал указ о военных сборах запасников

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, находящихся в запасе, на военные сборы, об этом 1 марта стало известно из документа на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, полномочия по проведению данного рода мероприятий делегируются членам правительства, а также региональным властям.

Следует отметить, что военные сборы представляют собой комплекс ежегодных мероприятий. В 2023 году соответствующий указ глава государства подписал в мае.

Напомним, что законопроект об установлении единого предельного возраста нахождения в Вооруженных силах в период объявленной мобилизации исчез с федерального портала проектов нормативных актов.

Фото: kremlin.ru