Орбакайте отреагировала на просьбу Чебыкина дать семьям военных билеты на концерт

Певица Кристина Орбакайте не оставила без внимания обращение депутата петербургского Заксобрания Константина Чебыкина, рассказал последний 1 марта в своем Telegram-канале. Просьбы парламентария артистка исполнила лишь частично, следует из его сообщения.

Как написал Чебыкин, с ним связался представитель Орбакайте и передал билеты на концерт, предназначенные для членов семей военнослужащих. В то же время он поведал, что из-за плотного графика певица не сможет в этот раз посетить военных в госпиталях, но обязательно сделает это в свой следующий приезд в Петербург.

Полученный ответ не вполне удовлетворил Чебыкина. Он заявил, что сейчас "каждый из нас, невзирая на сферы деятельности и политические взгляды" обязан объединиться вокруг президента и участников СВО. Плотный график исполнительницы, по его мнению, "не может быть преградой для посещения Героев нашего Отечества".

"Очень надеюсь, что Кристина Эдмундовна, как человек публичный, озвучит свою гражданскую позицию к Специальной Военной Операции на концерте в БКЗ "Октябрьский"", — выразил свое пожелание Чебыкин.

В БКЗ "Октябрьский" Орбакайте должна выступить 3 марта. Чебыкин обратился к ней в предпоследний день февраля. В своем письме он поделился с адресатом соображениями о том, что "только объединившись, мы сможем защитить интересы страны, приблизить победу России — нашего героического Отечества".

Месяцем ранее стало известно об отмене нескольких концертов Орбакайте.

Фото: Кристина Орбакайте / Telegram