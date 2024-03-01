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Новости 18:15

Орбакайте отреагировала на просьбу Чебыкина дать семьям военных билеты на концерт

фото ЗакС политика Орбакайте отреагировала на просьбу Чебыкина дать семьям военных билеты на концерт

Певица Кристина Орбакайте не оставила без внимания обращение депутата петербургского Заксобрания Константина Чебыкина, рассказал последний 1 марта в своем Telegram-канале. Просьбы парламентария артистка исполнила лишь частично, следует из его сообщения.

Как написал Чебыкин, с ним связался представитель Орбакайте и передал билеты на концерт, предназначенные для членов семей военнослужащих. В то же время он поведал, что из-за плотного графика певица не сможет в этот раз посетить военных в госпиталях, но обязательно сделает это в свой следующий приезд в Петербург.

Полученный ответ не вполне удовлетворил Чебыкина. Он заявил, что сейчас "каждый из нас, невзирая на сферы деятельности и политические взгляды" обязан объединиться вокруг президента и участников СВО. Плотный график исполнительницы, по его мнению, "не может быть преградой для посещения Героев нашего Отечества".

"Очень надеюсь, что Кристина Эдмундовна, как человек публичный, озвучит свою гражданскую позицию к Специальной Военной Операции на концерте в БКЗ "Октябрьский"", — выразил свое пожелание Чебыкин. 

В БКЗ "Октябрьский" Орбакайте должна выступить 3 марта. Чебыкин обратился к ней в предпоследний день февраля. В своем письме он поделился с адресатом соображениями о том, что "только объединившись, мы сможем защитить интересы страны, приблизить победу России — нашего героического Отечества".

Месяцем ранее стало известно об отмене нескольких концертов Орбакайте.

Фото: Кристина Орбакайте / Telegram


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