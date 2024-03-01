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Новости 18:55

СК заинтересовался гибелью мопса Фрэнка в самолете в Петербург из Пхукета

фото ЗакС политика СК заинтересовался гибелью мопса Фрэнка в самолете в Петербург из Пхукета

Следователи выясняют обстоятельства смерти мопса Фрэнка, который летел в Петербург из Пхукета в багажном отделении рейса "Аэрофлота", об этом 1 марта пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Как рассказали в самой авиакомпании, в самолете были созданы все условия для перевозки животного. Компания "Аэрофлот" провела собственную экспертизу и указала на то, что в отделении поддерживалась температура +21-22 градуса. Также там заявили, что причиной смерти могли стать особенности породы, из-за которых мопсы плохо переносят перелеты.

Однако, по словам владельцев, перед взлетом мопс был здоров и бодр. Также уточняется, что хозяева готовы были купить место на борту, но Фрэнк был тяжелее допустимого на борт веса.

Кроме этого, авиакомпания обратилась к операторам аэропортов, чтобы узнать подробно о всех этапах транспортировки собаки.

Напомним, что пятилетний мопс Фрэнк погиб во время перелета в багажном отделении в самолете из Пхукета в Петербург.

Фото: ЗАКС.Ру


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