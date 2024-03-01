Муниципалы получат более 5,8 миллиарда рублей на благоустройство и озеленение

В 2024 году правительство Петербурга перечислит муниципальным образованиям свыше 5,8 миллиарда рублей на выполнение работ по благоустройству и озеленению, поведал губернатор Александр Беглов. Заявление градоначальника прозвучало на съезде городского Совета муниципальных образований.

Помимо Беглова, участие в мероприятии приняли спикер Заксобрания Александр Бельский, прокурор города Виктор Мельник и другие официальные лица.

В своей речи губернатор вспомнил о прошедшем накануне послании президента Владимира Путина Федеральному собранию. По его версии, озвученный главой государства текст следует воспринимать как "программу развития нашей страны на ближайшую десятилетку".

"Президент особо выделил роль депутатов местного самоуправления. Они — соль земли. Народные депутаты, которые еженедельно встречаются со своими избирателями, с жителями и помогают им", — рассказал слушателям Беглов.

Глава города напомнил, что в 2023 году Смольный предоставил 63 муниципалитетам субсидии на озеленение и благоустройство в размере 1,76 миллиарда рублей. В этом году величина перечисляемых на те же цели средств превысил 5,8 миллиарда рублей. При этом город покроет 95 % расходов, в то время как расходы МО составят 5 %. Средства перечислят 81 муниципалитету.

Ранее сообщалось, что Смольный выделит 1,1 миллиарда рублей на выполнение программы "Мой двор". Больше всего денег достанется МО "Ульянка".

Фото: gov.spb.ru