Полиция задержала более 50 человек в день похорон Навального*

Более 50 человек задержали сотрудники правопорядка в день похорон политика Алексея Навального*, следует из данных "ОВД-Инфо"**. Согласно представленным сведениям, задержания происходили в 14 городах страны.

К 19:36 были задержаны свыше 57 человек. При этом их реальное количество может быть даже выше, уточнили правозащитники.

По меньшей мере 14 человек были задержаны в Новосибирске, 10 — в Екатеринбурге, шесть — в Москве и двое — в Петербурге.

Прощание с Навальным* состоялось днем 1 марта в Москве, оппозиционера похоронили на Борисовском кладбище. В этот же день стало известно, что Общественная наблюдательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа не нашла существенных нарушений в колонии, где скончался политик.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в список экстремистов и террористов

**Минюст внес "ОВД-Инфо" в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру