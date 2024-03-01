На мартовские праздники РЖД добавит "Сапсаны" между Петербургом и Москвой

В мартовские праздники между Петербургом и Москвой будет курсировать больше "Сапсанов", чем обычно. Как сообщили 1 марта в пресс-службе Октябрьской железной дороги, это связано с повышенным спросом на поездки в эти дни.

"Фиксируем повышенный спрос на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом в период мартовских праздников и назначаем дополнительные "Сапсаны", — рассказали в ОЖД.

Дополнительные поезда отправятся из Москвы 7 марта в 21:00, а также 8 и 9 марта в 11:40. Из Петербурга "Сапсаны" последуют 7, 8 и 9 марта, все они отправятся в 11:00.

Помимо этого, за счет сдвоенных составов железнодорожники увеличат количество пассажирских мест в поездах № 777 отправлением 10 марта и № 754 отправлением 11 марта.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что запуск ВСМ между Москвой и Петербургом может состояться в ближайшие пять лет. На доработку схемы финансирования проекта потребуется два-три месяца, отметил он.

Фото: ЗАКС.Ру