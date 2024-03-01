В Госдуму внесли проект о гибридных исправительных колониях

На рассмотрение Госдумы поступил проект о закреплении в законодательстве понятия учреждений объединенного типа (УОТ), следует из электронной базы данных парламента. Под такими учреждениями предлагается понимать исправительные колонии с изолированными участками, на территории которых действуют различные виды режима.

Законопроект внесло российское правительство. Согласно инициативе, предлагается дополнить новой частью статью 6 закона "Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации".

Смысл изменений сводится к внедрению в законодательство понятия УОТ, то есть колоний с изолированными участками, действующими как тюрьма или следственный изолятор.

В пояснительной записке к проекту говорится, что сам термин УОТ уже используется в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года. В то же время он не закреплен в законодательстве, что влечет за собой риски "неоднозначного понимания указанного термина, а также пределов (объема) полномочий УОТ как учреждения УИС [уголовно-исполнительной системы. — ЗАКС.Ру]".

Ранее стало известно, что комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила разработанный Минюстом законопроект об УОТ. Первая такая гибридная колония уже строится в Калужской области, в перспективе планируется создание еще двух подобных.

Фото: ЗАКС.Ру