Реконструкцию музея Академии художеств профинансируют из федерального бюджета

Реконструкция Научно-исследовательского музея Российской академии художеств в Петербурге будет выполняться с привлечением средств федерального бюджета, следует из сообщения правительства от 2 марта. Работы будут выполняться в рамках госпрограммы "Строительство", рассчитанной на 2024-2028 годы.

Распоряжение о расширении списка подпадающих под действие программы объектов подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Перечень включает в себя объекты социальной, транспортной, коммунальной и другой инфраструктуры, которые планируется построить или отреставрировать.

"В числе объектов культуры, добавленных в перечень, — реконструкция здания Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении кабмина.

Всего в рамках программы планируется построить или отреставрировать свыше пяти тысяч объектов. На эти цели из федеральной казны в ближайшие годы направят приблизительно 4,7 триллиона рублей. Непосредственно в 2024 году переведут свыше одного триллиона рублей.

На прошлой неделе в Пушкине провели благотворительный аукцион для сбора средств на возведение храма. По сообщению депутата ЗакСа Дмитрия Павлова, величина максимального пожертвования составила 10 миллионов рублей.

Фото: ЗАКС.Ру