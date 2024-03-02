Более 10 тысяч участников СВО подали заявки для участия в новой кадровой программе

Более 10 тысяч желающих отреагировали на сообщение президента Владимира Путина о старте новой кадровой программы "Время героев", предназначенной для участников спецоперации, сообщил 2 марта ТАСС со ссылкой на главу Народного совета ДНР Артема Жогу. На то, чтобы набрать столько желающих, потребовалось менее суток.

"Вчера буквально эта программа стартовала, портал открыл в 18:00 мск прием заявок. И вот два часа назад я проверял, на тот момент уже было более 10 тысяч заявок", — заявил Жога на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

По словам спикера, программа рассчитана для участников СВО с высшим образованием, готовых продолжать обучение. Предполагается, что в будущем они смогут претендовать на посты глав регионов, муниципалитетов и крупных предприятий.

Путин объявил новую программу в ходе своего выступления с посланием Федеральному собранию. О чем еще говорил глава государства, говорится в материале ЗАКС.Ру.

Фото: Минобороны России