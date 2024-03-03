В поврежденные дома на Пискаревском вернулись вода и электричество

В Петербурге в домах №159к2 и №161, поврежденных накануне утром в результате чрезвычайного происшествия, восстановили подачу тепла, света, газа и воды. Об этом в субботу ближе к девяти часам вечера сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района.

По последним данным, проблемы с подачей энергии и водоснабжением могут оставаться только в нескольких квартирах одной из парадных.

Ранее на место событий выезжал губернатор Александр Беглов. Из домов, в которых оказались выбитыми стекла и поврежденными балконы, эвакуировали около сотни человек. За помощью к врачам обратились шестеро жителей. Пострадавшим от ЧП пообещали выплатить компенсации.

Фото: ЗАКС.Ру