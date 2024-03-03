Кабмин выделил 30 млн рублей на единовременные выплаты матерям-героиням

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из средств резервного фонда дополнительных 30 млн рублей на поддержку матерей-героинь. Деньги пойдут на единовременные выплаты этой категории россиян, а также родителям, награжденным орденом "Родительская слава" или медалью этого ордена.

Женщины, имеющие звание "Мать-героиня", с 2022 года получают по 1 млн рублей единовременного поощрения. Статус имеют соотечественницы, которые родили или воспитали от десяти и более детей.

Отметим, что значительную часть своего последнего послания к Федеральному собранию президент Владимир Путин посвятил демографическим проблемам и институту семьи.

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