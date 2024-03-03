Всех пострадавших в ЧП на Пискаревском проспекте выписали из больниц

В петербургских стационарах не осталось пострадавших в чрезвычайном происшествии, при котором с воздуха оказались повреждены дома №161 и №159к2 по Пискаревскому проспекту. О выписке всех восьмерых горожан со ссылкой на комздрав пишет "Фонтанка".

Тем временем администрация Красногвардейского района сообщает о начавшейся фиксации повреждений, которые понесли припаркованные во дворах автомобили. Помимо сотрудников учреждения этим занимаются представители ГИБДД и оценочная компания.

Ранее всем потерпевшим от чрезвычайного происшествия чиновники пообещали выплатить компенсации. В пятиэтажных жилых домах выбиты стекла и повреждены балконы.

Фото: ЗАКС.Ру