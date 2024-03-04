ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:46

ФАС возбудила дело из-за рекламы кредитов с мелким шрифтом у "Почта Банка"

фото ЗакС политика ФАС возбудила дело из-за рекламы кредитов с мелким шрифтом у "Почта Банка"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Петербурга возбудила дело в отношении "Почта Банка" из-за новых требований к рекламе кредитов, об этом 4 марта сообщили в пресс-службе ФАС РФ.

В ведомство поступила жалоба на рекламу в общественном транспорте Москвы и Петербурга. В ней крупным шрифтом была отмечена привлекательная информация, а именно процентная ставка по кредиту, а другие данные написаны мелким шрифтом в сноске.

Согласно требованиям с октября 2023 года, шрифт в сноске к рекламе кредитов должен быть таким же, каким указана процентная ставка. Таким образом, в ФАС решили, что потребители "Почта Банка" получали неполную информацию об условиях кредита.

Напомним, что ФАС было возбуждено дело в отношении ПАО "Сбербанк" из-за нарушения закона о рекламе. На баннерах банка в Москве большим шрифтом указывалась ставка по вкладу 12% годовых, однако при этом условия были написаны в сноске мелким шрифтом.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости4 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама