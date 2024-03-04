В Думу внесут проект о запрете сообщать о причинах нападений на школы

На рассмотрение Госдумы поступит законопроект о запрете публиковать в интернете и СМИ сведения о нападавших на школы гражданах, заявил в беседе с РИА "Новости" глава парламентского комитета по молодежной политике Артем Метелев. По его словам, это произойдет после завершения продолжающихся сейчас экспертных консультаций.

"По законопроекту проводятся экспертные консультации, как они завершатся — будем вносить", — пообещал депутат.

Метелев уточнил, что проект предполагает установление на публикацию в СМИ и интернете деталей биографии нападавших на школы преступников. Наравне с этим запрет коснется данных о подробностях жизни этих граждан и о причинах, толкнувших их на совершение преступления.

В конце прошлого года фракция "Справедливая Россия — За правду" внесла законопроект о передаче Росгвардии полномочий по охране образовательных учреждений. По версии депутатов, реализация инициативы поспособствовала бы безопасности учащихся.

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