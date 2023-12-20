Справороссы предложили доверить Росгвардии охрану школ и детсадов

На рассмотрение Госдумы 20 декабря поступил законопроект фракции "Справедливая Россия — За правду" о возложении на Росгвардию полномочий по охране образовательных учреждений. Существующие правила по обеспечению безопасности на этих объектах представляются парламентариям недостаточными.

Проект предусматривает внесение изменений в закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации". По мнению справороссов, текст следует дополнить пунктом о предоставлении росгвардейцам права охранять школы, детские сады и колледжи с техникумами.

Сейчас за безопасностью образовательных организаций следят частные охранные компании, которые, по мнению авторов проекта, подходят к выполнению своих обязанностей сугубо формально. Фактически на объектах нередко работают люди без лицензий, многие из которых достигли предпенсионного возраста, говорится в пояснительной записке к проекту. В случае чрезвычайной ситуации они могут лишь нажать тревожную кнопку и дожидаться приезда правоохранителей.

"Охрана любого объекта, а тем более зданий с массовым пребыванием детей, требует не просто тревожной кнопки, а целого комплекса мер безопасности, обеспечиваемого специализированным ведомством", — полагают депутаты и предлагают позволить росгвардейцам охранять учащихся. Подобное, по их предположениям, позволит уберечь детей от массовых шутингов наподобие того, за который "казанский стрелок" Ильназ Галявиев получил пожизненный срок.

В начале декабря стрельба произошла в брянской школе, тогда пострадали пять человек и погибли двое, включая пришедшую на урок с ружьем восьмиклассницу. В ответ на произошедшее в Госдуме задумались о необходимости законодательного определения травли.

Фото: Росгвардия / Telegram