Бельский перечислил кандидатов на звание почетного гражданина Петербурга

В 2024 году в списке кандидатов на звание почетного гражданина Петербурга оказались семь человек, рассказал спикер Заксобрания Александр Бельский. Он уточнил, что подано было на одну заявку больше, однако последняя не может быть рассмотрена из-за несоответствия положениям законодательства.

На получение титула почетного гражданина в этот раз претендуют сотрудник исполнительной дирекции Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Анатолий Герасимов, народный артист Давид Голощекин, заслуженный тренер РСФСР Василий Шестаков, трехкратная чемпионка Олимпийских игр по лёгкой атлетике Татьяна Казанкина, заслуженный инженер России Юрий Кормилицын, хирург Дмитрий Гранов и ученый-медик Эдуард Айламазян.

Также была подана заявка на присвоение звания жителю блокадного Ленинграда Валерию Селиванову. Рассматриваться она не будет, отметил Бельский. "В феврале 2020 года Валерий Селиванов ушел из жизни. Согласно действующему законодательству, награда может быть присвоена только при жизни претендента", — объяснил спикер причины отказа.

Кормилицын претендовал на получение звания и годом ранее. В итоге тогда почетными гражданами стали певица Эдита Пьеха и заслуженный педагог, блокадница Надежда Строгонова.

В ноябре 2023 года ЗакС принял закон о запрете присваивать звание почетного гражданина посмертно.

Фото: ЗАКС.Ру