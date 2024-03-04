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Новости 14:45

На стройплощадке "Путиловской" нашли второй снаряд времен ВОВ за месяц

фото ЗакС политика На стройплощадке "Путиловской" нашли второй снаряд времен ВОВ за месяц

В Петербурге опять при строительстве метро обнаружили неразорвавшийся артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, об этом 4 марта сообщили в пресс-службе АО "Метрострой Северной столицы" (МССС).

Снаряд обнаружили на стройплощадке вестибюля станции метрополитена "Путиловская". Это уже второй найденный снаряд за месяц работ. Как отметили в МССС, он пролежал в земле со времен ВОВ.

После обнаружения опасного снаряда, строители прервали работы и сообщили о случившемся в экстренные службы. Взрывотехники оцепили территорию и запретили вход до момента обезвреживания.

На данный момент, снаряд вывезен с площадки.

Напомним, что на площадке будущего здания вестибюля станции "Путиловская" в Петербурге нашли неразорвавшийся артиллерийский снаряд еще в начале февраля 2024 года.

Фото: пресс-служба МССС


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