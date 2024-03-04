Смольный организует тренинги для глав районов по действиям в условиях ЧС

Петербургские власти организуют тренинги по отработке алгоритма действий в условиях чрезвычайных ситуаций с участием глав районов, сообщили в администрации губернатора 4 марта. Организатором мероприятий выступит созданная в связи с атакой беспилотника на Пискаревском проспекте рабочая группа по вопросам возмещения ущерба имуществу граждан.

Поручение провести тренинги дал Александр Беглов. Решение было озвучено в ходе рабочего совещания с членами городского правительства.

"Люди не должны находиться на улице. Главы районов должны четко знать, куда они их будут размещать в случае необходимости", — заявил градоначальник.

Также Беглов поручил как можно скорее приступить к выплате компенсаций пострадавшим при падении дрона. Как сообщалось ранее, в зависимости от масштаба понесенного ущерба петербуржцы смогут претендовать на получение средств в размере от 25 тысяч до 150 тысяч рублей.

Инцидент на Пискаревском проспекте произошел утром 2 марта, в результате пострадали восемь человек, в двух расположенных поблизости зданиях были повреждены фасады и остекление. В Следственном комитете квалифицировали произошедшее как теракт.

Фото: ЗАКС.Ру