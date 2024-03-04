Правительство Ленобласти предупредило о проверке средств оповещения

Комплексная проверка средств оповещения граждан о ЧС в Ленинградской области состоится 6 марта в период с 10:00 до 11:00, рассказали в правительстве региона. Аналогичные мероприятия в Петербурге продлятся на четверть часа меньше, следует из распространенного ранее городским комитетом по информатизации и связи сообщения.

Согласно плану проверки, в обозначенный срок в Ленобласти задействуют электросирены и громкоговорители и передадут для жителей речевую информацию. Помимо этого, в период с 10:43 до 10:44 в телеэфире будет демонстрироваться проверочный ролик.

"В ходе проведения комплексной проверки просим жителей и гостей Ленинградской области СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ", — говорится в обращении правительства области.

Ранее пресс-служба петербургской подземки сообщила, что проверка системы оповещения распространится и на метрополитен.

Фото: ЗАКС.Ру