В Петербурге отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом почти на четверть за неделю

Управление Роспотребнадзора по Петербургу подвело 4 марта итоги прошлой недели. Как следует из сообщения ведомства, за прошедшие семь дней заболеваемость ОРВИ и гриппом в городе выросла почти на четверть относительно предыдущей недели.

"На девятой календарной неделе <...> показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению увеличился на 22,6 %", — сообщили в Роспотребнадзоре.

Несмотря на рост случаев заболеваемости, превышения эпидемического порога по итогам недели зафиксировано не было. В структуре заболеваемости преобладают вирусы не гриппозной этиологии, в том числе аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы и другие.

Доля пациентов с гриппом составила 0,3 % от общего количества заболевших. Специалисты отмечают снижение количества зарегистрированных случаев гриппа в городе.

На прошлой неделе Роспотребнадзор, наоборот, сообщал о сокращении на четверть количества случаев гриппа и ОРВИ в Петербурге. Перед этим глава ведомства Анна Попова говорила о стабилизации ситуации с заболеваемостью в масштабах страны.

Фото: ЗАКС.Ру