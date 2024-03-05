Сотрудницу петербургской УК будут судить из-за падения наледи на прохожих

Смольнинский районный суд Петербурга принял к производство дело, возбужденное против сотрудницы управляющей компании "ПРЭО "Нежилой фонд", сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Представительнице ООО инкриминируют выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК).

Дело возбудили после того, как в декабре минувшего года наледь с крыши дома №46-48 по улице Чайковского упала на молодую женщину и маленькую девочку. По версии следствия, инцидент стал возможным из-за нежелания фигурантки должным образом выполнять свои обязанности. Нежилое здание, плохо очищенное от сосулек, не было огорожено.

Отметим, что прохожие, на которых сошла наледь с кровли, получили повреждения, не влекущие расстройства здоровья.

Фото: ЗАКС.Ру