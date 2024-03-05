"Балтика" требует взыскать с Carlsberg более 4 млрд рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал иск пивоваренной компании "Балтика" к датской корпорации Carlsberg, чьей "дочкой" российское ООО было до прошлого года. На карточку дела обратил внимание "Интерфакс". Предварительное заседание перенесли на первую половину апреля.

Российские пивовары добиваются взыскания с ответчика 4,411 млрд рублей. В эту сумму вошли долг с 2021 года и проценты по нему. Речь идет о задолженности по лицензионным соглашениям на производство и продажу всей продукции Carlsberg. Соглашения были расторгнуты по инициативе датской группы минувшей осенью, что встретило протест с российской стороны. В декабре российский суд удовлетворил иск "Балтики" и признал недействительным расторжение соглашений в одностороннем порядке.

Напомним, группа Carlsberg объявила об уходе из России вскоре после начала военной спецоперации. Довести до конца продажу актива в виде "Балтики" она не успела: в июле 2023 года пивоваренная компания по решению президента перешла под управление Росимущества.

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