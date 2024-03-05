Возобновлено следствие по делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой

В Москве по решению суда возобновили следствие в рамках коррупционного дела Марины Раковой, связанного с ее работой на посту замглавы Минпросвещения. Об этом пишет РБК со ссылкой на Никулинский суд столицы.

Таким образом, было перенесено назначенное ранее оглашение приговора. Следственные действия продолжатся из-за того, что не до конца изучены характеризующие данные.

Гособвинение запросило для Раковой 7 лет колонии. Проходящему по тому же делу бывшему ректору "Шанинки" Сергею Зуеву запросили 6,5 лет. Их задержали и арестовали осенью 2021 года. Впоследствии меру пресечения смягчили.

Следствие считает, что по вине Раковой РАНХиГС заключила фиктивные контракты с сотрудниками, из-за чего в бюджете недосчитались 53 млн рублей. Другой эпизод связан с хищением денег, выделенных на проект "Учитель будущего". Подрядчиком последнего выступала "Шанинка" (Московская высшая школа социальных и экономических наук).

Фото: ЗАКС.Ру