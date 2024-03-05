Следователи возбудили дело после падения лифта от перегруза в Шушарах

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту падения лифта в доме в Шушарах, где было 13 пассажиров, об этом 5 марта сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Дело возбудили по статье о небезопасном оказании услуг (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Именно так квалифицировали случившееся на Новгородском проспекте в доме № 10.

По версии следствия, падение произошло в результате перегруза.

На данный момент продолжается осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и выясняются обстоятельства произошедшего в Шушарах.

Напомним, что Следственный комитет и Ростехнадзор работают в Шушарах в доме, где упал лифт, об этом рассказал замглавы Пушкинского района Петербурга Владимир Львов.

Фото: ЗАКС.Ру