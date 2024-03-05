Депутат Романов попросил прокурора проверить все лифты в многоэтажках Петербурга

Падение лифта в жилом доме в Шушарах, обернувшееся травмами пассажиров и уголовным делом, побудило депутата Госдумы Михаила Романова обратиться к прокурору Петербурга Виктору Мельнику. Единоросс попросил его организовать проверку всех лифтов в жилых многоэтажных домах города.

"Инцидент в Шушарах – тревожный сигнал для полной инвентаризации лифтового хозяйства Санкт-Петербурга. Органы Ростехнадзора должны принимать превентивные меры, с целью недопущения подобных ситуаций, и самостоятельно обращаться в органы прокуратуры для получения согласования проверок, в рамках норм действующего законодательства", - приводит позицию Романова его персональная пресс-служба.

Депутат также призвал Мельника проследить за ремонтом вышедшего из строя подъемника. Если при проведении восстановительных работ будут выявлены нарушения и отклонения от нормативов, Романов просит не допустить возвращения лифта в эксплуатацию.

В доме №10 по Новгородскому проспекту утром 5 марта получили травмы три человека, включая одного ребенка. Уголовное дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Лифт, рухнувший из-за перегруза, должен был прослужить еще 25 лет.

Фото: ЗАКС.Ру