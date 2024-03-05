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Новости 17:45

Из больницы отпустили двоих пострадавших в лифте в Шушарах

фото ЗакС политика Из больницы отпустили двоих пострадавших в лифте в Шушарах

Двое пострадавших в лифте в Шушарах были отпущены из больницы, среди них 8-летний ребенок, об этом 5 марта сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

Все они продолжат лечение дома. Один из пострадавших все еще находится в больнице.

Ранее в Петербурге лифт не выдержал пассажиров и упал с 13 людьми вниз. Как пишет "Фонтанка.ру", лифт был рассчитан на 8 человек или на 630 килограмм.

Напомним, что в Петербурге возбудили уголовное дело по факту падения лифта в доме в Шушарах, где было 13 пассажиров.

Фото: ЗАКС.Ру


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