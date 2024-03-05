Из больницы отпустили двоих пострадавших в лифте в Шушарах

Двое пострадавших в лифте в Шушарах были отпущены из больницы, среди них 8-летний ребенок, об этом 5 марта сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.
Все они продолжат лечение дома. Один из пострадавших все еще находится в больнице.
Ранее в Петербурге лифт не выдержал пассажиров и упал с 13 людьми вниз. Как пишет "Фонтанка.ру", лифт был рассчитан на 8 человек или на 630 килограмм.
Напомним, что в Петербурге возбудили уголовное дело по факту падения лифта в доме в Шушарах, где было 13 пассажиров.