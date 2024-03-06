После ЧП в домах на Пискаревском восстанавливают остекленение

В Петербурге устраняют последствия субботнего чрезвычайного происшествия, при котором с воздуха были повреждены два соседних дома на Пискаревском проспекте - №161 и №159к2.

Пресс-служба администрации Красногвардейского района сообщает, что специалисты второй день восстанавливают остекленение за счет средств городского бюджета. Вместе с тем в порядок приводят фасады.

Районная администрация ведет прием заявлений на компенсационные выплаты. Жители квартир, которым в ЧП был нанесен ущерб, вправе претендовать на выплату в диапазоне от 25 до 150 тысяч рублей.

Напомним, что Смольный избегает точных описаний инцидента, случившегося рано утром 2 марта. Районная администрация, в свою очередь, пишет о нем как об атаке беспилотника. Местные жители ранее рассказали ЗАКС.Ру, что повреждению домов предшествовал звук, похожий на гул самолета. На место событий в тот же день выезжал губернатор. Происшествие обошлось без человеческих жертв.

Фото: ЗАКС.Ру