Администрация губернатора может получить право на слежение за политическими процессами

Администрация губернатора Петербурга может получить право на проведение анализа за общественно-политическими настроениями, следует из опубликованного на сайте Смольного проекта. Документ выложен для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Проект постановления вносит коррективы в действующее положение об администрации губернатора. В него предлагается внести дополнительный пункт, расширяющий полномочия органа.

"Осуществлять анализ общественно-политических процессов в Санкт-Петербурге", — гласит высказанное Смольным предложение.

В случае принятия постановления контроль за его выполнением предлагается возложить на вице-губернатора Валерия Пикалева.

Ранее управление внутренней политики администрации губернатора пыталось забрать у комитета территориального развития полномочия по работе с политическими партиями. Соответствующий проект публиковался на сайте Смольного в сентябре 2023 года. Среди прочего, документ содержал пункт о передаче администрации полномочий по анализу общественно-политических процессов. Действующая редакция положения об администрации губернатора не содержит предлагавшихся изменений.

Фото: ЗАКС.Ру