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Новости 14:23

Администрация губернатора может получить право на слежение за политическими процессами

фото ЗакС политика Администрация губернатора может получить право на слежение за политическими процессами

Администрация губернатора Петербурга может получить право на проведение анализа за общественно-политическими настроениями, следует из опубликованного на сайте Смольного проекта. Документ выложен для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Проект постановления вносит коррективы в действующее положение об администрации губернатора. В него предлагается внести дополнительный пункт, расширяющий полномочия органа.

"Осуществлять анализ общественно-политических процессов в Санкт-Петербурге", — гласит высказанное Смольным предложение.

В случае принятия постановления контроль за его выполнением предлагается возложить на вице-губернатора Валерия Пикалева.

Ранее управление внутренней политики администрации губернатора пыталось забрать у комитета территориального развития полномочия по работе с политическими партиями. Соответствующий проект публиковался на сайте Смольного в сентябре 2023 года. Среди прочего, документ содержал пункт о передаче администрации полномочий по анализу общественно-политических процессов. Действующая редакция положения об администрации губернатора не содержит предлагавшихся изменений.

Фото: ЗАКС.Ру


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