Подмосковному журналисту дали семь лет колонии по делу о фейках про армию

Суд в Московской области вынес приговор журналисту RusNews Роману Иванову, которого в апреле прошлого года обвинили в трех эпизодах распространения фейков о российской армии (ст. 207.3 УК). Об этом сообщает редакция его издания.

Иванова признали виновным и отправили в колонию общего режима сроком на семь лет. Гособвинение запрашивало для него на год больше. Все время под следствием фигурант провел под арестом.

СК и суд сочли преступлениями посты журналиста в соцсетях. Один из них касался событий в Буче 2022-го года, в другом был приведен доклад ООН.

По аналогичному делу отбывает шестилетний срок коллега Иванова по RusNews Мария Пономаренко.

Фото: ЗАКС.Ру