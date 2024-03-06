В Москве заочно арестовали бывшего футболиста Савина

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство СК и постановил заочно арестовать на два месяца бывшего футболиста, а ныне видеоблогера Евгения Савина, ведущего YouTube-канал "КраСава". Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Савин - фигурант дела о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). Как минимум с прошлого месяца он находится в международном розыске. В настоящее время бывший спортсмен управляет футбольной командой, играющей в Европе.

Год назад Савина оштрафовали за дискредитацию армию в рамках административного производства (ст. 20.3.3 КоАП). Правонарушением сочли его опрос, проведенный среди футболистов и посвященный их отношению к событиям на Украине. Уголовное преследование началось из-за политических высказываний в беседе с Ксенией Собчак. Блогеру грозит до пяти лет заключения.

фото: КраСава / YouTube (скриншот)