Семью нужно заводить до 24 лет, заявила Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова поделилась 6 марта своим мнением относительно идеального возраста для создания семьи. Как считает чиновница, вступать в брак лучше всего в период между 18 и 24 годами.

Голикова признала, что вопрос возраста обзаведения семьей сугубо индивидуален. Она отметила, что при вступлении в брак в 18 лет важно "не устать жить в этой семье", но в то же время "это очень классно", поскольку дает возможность пронести любовь через всю жизнь.

"Идеальная история, если можно так сказать, это от 18 до 24 лет", — передает ТАСС слова вице-премьера, сказанные в выступлении на Всемирном фестивале молодежи.

Сейчас средний возраст рождения первых детей составляет в России 26 лет. "Мы еще находимся в абсолютных лидерах, если нас сравнивать с другими странами, где средний возраст рождений уже ушел в 31 год", — отметила Голикова.

Ранее чиновница заявила об ожидаемом снижении бедности по итогам 2023 года.

Фото: Правительство России / Telegram