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Новости 21:04

Петербург обзавелся семью новыми нейросетевыми комплексами для поиска нарушений правил благоустройства

фото ЗакС политика Петербург обзавелся семью новыми нейросетевыми комплексами для поиска нарушений правил благоустройства

В общей сложности восемь нейросетевых комплексов для поиска проблем благоустройства используются сейчас в Петербурге, сообщили 6 марта в аппарате вице-губернатора Евгения Разумишкина. К использовавшемуся ранее одному такому комплексу прибавилось семь новых.

Речь идет об автомобилях с установленным на них оборудованием, позволяющим нейросети фиксировать различные нарушения благоустройства. Первый такой комплекс заработал в Петербурге в июле 2023 года. За прошедшее время он выявил более полутысячи нарушений, таких как граффити, кондиционеры на фасадах, ямы во дворах, наледь на кровлях и прочее.

Как ожидают в Смольном, с увеличением количества работающих комплексов в шесть раз сократится время объезда всего города. "Восемь "умных камер", установленных в автомобили, позволят быстрее выявлять нарушения правил благоустройства города за счет сокращения времени объезда всех 18 районов города с 24 недель до четырех", — поделились надеждами чиновники.

Ранее стало известно, что с середины февраля нейросеть выявила почти 6,5 тысяч нарушений зимней уборки во дворах Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру


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