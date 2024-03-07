Журналиста Тома Рогана* объявили в розыск в России

Американский журналист Том Роган* был объявлен в розыск в России, об этом 6 марта писали "РИА Новости" со ссылкой на базу розыска МВД России.

Уточняется, что журналиста ищут по уголовной статье, однако в базе не указано, по какой именно.

В 2024 году Тома Рогана* включили в список террористов и экстремистов. Еще в 2018 году на него возбудил уголовное дело по террористической статье Следственный комитет, об этом пишет "Фонтанка.ру", из-за публикации про Крымский мост.

Напомним, что в начале февраля Росфинмониторинг пополнил реестр экстремистов и террористов двумя сотрудниками американского сетевого издания The Washington Examiner.

*Росфинмониторинг внес Тома Рогана в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру