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Новости 11:54

Пять человек задержаны в Петербурге по подозрению в причастности к убийствам в 90-е

фото ЗакС политика Пять человек задержаны в Петербурге по подозрению в причастности к убийствам в 90-е

Сотрудники уголовного розыска задержали пятерых человек по подозрению в  трех убийствах, следует из сообщения ГУ МВД по Петербургу. О задержанных сообщается, что они имели отношение к преступной группе, действовавшей в Северной столице в 90-е годы.

По версии силовиков, задержанные могут быть причастны к смерти 51-летнего криминального авторитета и девушки, личность которой не установлена. По информации "Фонтанки", речь может идти о трех убийствах. Первые два из них были совершены в 1995 году, еще одно — в 2000 году.

Задержанных связывают с деятельностью банды, главарем которой называли Андрея Волова. В феврале он и еще два человека были арестованы по обвинению в убийстве двух соратников, совершенном в 1997 году.

Следствие возбудило уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Правоохранители проверяют пятерых задержанных на причастность к совершению иных преступлений.

Фото: ЗАКС.Ру


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