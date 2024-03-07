Горсуд и прокуратура отказали Вишневскому в выдаче решения о признании блокады геноцидом

Городской суд и прокуратура Петербурга последовательно отказали депутату Заксобрания Борису Вишневскому в предоставлении текста решения о признании блокады Ленинграда геноцидом, рассказал парламентарий 7 марта. Политик завил, что намерен продолжать свои попытки.

Решение о признании блокады Ленинграда военным преступлением, преступлением против человечества и проявлением геноцида народов СССР вынес 20 октября 2022 года Городской суд Петербурга. Текст решения, однако же, опубликован не был.

Вишневский обратился в Горсуд с просьбой предоставить ему текст решения. Как написал депутат в своем Telegram-канале, сделал он это "не только как депутат, но и как сын и внук блокадников". Суд в удовлетворении просьбы отказал, поскольку парламентарий не выступал в качестве стороны по делу.

После этого Вишневский обратился в городскую прокуратуру, которая выступала в процессе в качестве одной из сторон. Ведомство также отказало ему, сославшись на наличие в документе "многочисленных подробных сведений о злодеяниях нацистов и лицах, пострадавших от них", распространение которых якобы противоречит политике сохранения прав на частную жизнь и семейную тайну.

"О блокаде и ее жертвах написаны сотни книг и тысячи статей и сняты десятки фильмов. Никто не скрывает имена погибших — напротив, делается очень многое, чтобы назвать их поименно и отдать им долг памяти. Какие тут могут быть личные и семейные тайны, которые надо скрывать?" — отреагировал на полученный ответ ведомства Вишневский.

Также депутат отметил, что установленный законом срок ограничения на доступ к сведениям о частной жизни гражданина составляет 75 лет. Между тем с момента полного освобождения Ленинграда от блокады прошло уже 80 лет.

Вишневский заявил о намерении продолжать добиваться предоставления доступа к решению суда.

Фото: ЗАКС.Ру