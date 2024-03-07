В праздники автобусы будут работать по графику воскресенья

В предстоящие праздничные дни наземный транспорт Петербурга будет работать по графику воскресенья, сообщили 7 марта в профильном комитете Смольного. Что касается метрополитена, то движение поездов в один день из трех будет происходить в соответствии с графиком субботы.

"Автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать с 8 по 10 марта — по графику воскресенья", — рассказали в комитете по транспорту.

Метро будет работать в пятницу, 8 марта, по графику субботы. В следующие два дня оно перейдет на график воскресенья. Открытие и закрытие вестибюлей станций будет происходить в соответствии с существующим графиком.

Наконец, движение пригородных электричек 8 и 9 марта будет происходить по графику субботы. По графику воскресенья их запустят 10 марта.

Ранее в преддверии 8 Марта глава комтранса Валентин Енокаев посетил женский таксопарк в Петербурге.

Фото: ЗАКС.Ру