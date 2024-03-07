ЦБ продлил ограничения на снятие валюты

Действующие ограничения на снятие валюты останутся в силе в течение следующих шести месяцев, следует из распространенного 7 марта сообщения Центробанка. Принятое решение регулятор связал с введенными против страны санкциями, препятствующими финансовым институтам покупать зарубежную валюту.

"Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты", — сообщили в ЦБ.

Открывшие банковские счета до 9 марта 2022 года граждане сохранят право на снятие наличности в размере до 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро. При наличии на счете средств сверх указанного лимита, остаток будет выплачиваться в рублях. Это коснется только тех россиян, которые прежде не пользовались подобной возможностью.

Что касается средств, вложенных после 9 сентября 2022 года, то они будут выдаваться по курсу банка на дату выдачи.

Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки будут выдаваться в рублях. Запрет на взимание комиссии за снятие валюты продлен на полгода.

Ограничения на снятие валюты действуют в России с 9 марта 2022 года.

Фото: pixabay