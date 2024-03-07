Октябрьский суд арестовал пятерых фигурантов дела о трех старых убийствах

Обвиняемые в совершении трех убийств в 1997 и 2000 годах отправлены под арест в соответствии с решением Октябрьского суда Петербурга. О задержании пятерых горожан стало известно утром в четверг.

Обвинение в убийстве Евгению Филатову и Максиму Голубкову предъявлено в соответствии с Уголовным кодексом РФ (ч.2 ст.105 УК РФ). В случае с Игорем Диасом-Фернандесом, Виталием Дрожжиным и Дмитрием Васильевым обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах было предъявлено в рамках Уголовного кодекса РСФСР (ст.102 УК РСФСР)

Следствие полагает, что в 90-е годы прошлого века ныне арестованные состояли в преступной группировке под руководством Андрея Волова. Выполняя его приказы, они якобы убили двоих других членов банды вместе с гражданской женой одного из них.

Так, в 1997 году члены преступной группировки умертвили заподозренного в нелояльности Смирнова и его знакомую. Позже, в 2000 году, был убит еще один член группировки.

Голубков пробудет под стражей по меньшей мере до 4 апреля. Диас-Фернандес, Дрожжин и Васильев помещены в СИЗО до 19 апреля, Филатов — до 20 апреля.

О задержании Волова с двумя другими предполагаемыми членами банды стало известно в феврале.

Фото: ЗАКС.Ру