МВД объявило в розыск журналиста Кушнаря*

Министерство внутренних дел объявило в федеральный розыск журналиста Александра Кушнаря*, следует из данных в электронной базе ведомства. Основанием для этого послужило уголовное дело, суть которого неизвестна.

"Разыскивается по статье УК", — говорится в заведенной на журналиста карточке розыска. При этом в материалах отсутствуют упоминания статьи Уголовного кодекса, по которой возбуждено дело.

Сам Кушнарь* проживает в Литве. В сентябре 2022 года он был включен в реестр иностранных агентов.

Ранее стало известно об объявлении в розыск американского журналиста Тома Рогана**.

*Минюст внес Александра Кушнаря в единый реестр иноагентов

**Росфинмониторинг внес Тома Рогана в список террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру