Улицу в Пушкине назвали в честь бывшего директора музея-заповедника

На карте Пушкина увековечат память бывшего директора ГМЗ "Царское Село" Ивана Саутова, рассказали в администрации губернатора. Постановление об этом подписал Александр Беглов.

В честь Саутова назовут улицу, пролегающую между Госпитальным переулком и Гвардейским бульваром в Пушкине. Соответствующее решение приняла в октябре городская Топонимическая комиссия.

Также в Шушарах появится Фронтовой переулок, соответствующее название получит проезд от Кокколевской улицы до Усть-Славянского шоссе. Название связано с пролегавшей здесь в годы Великой Отечественной войны линией фронта.

Ранее стало известно, что сквер у Соборной мечети в Петербурге был назван в честь татарского просветителя и религиозного деятеля Атауллы Баязитова.

Фото: ЗАКС.Ру