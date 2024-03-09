В России подорожали услуги стоматологов

Стоимость стоматологических услуг растет в России со скоростью 10-15 % за года, передает ТАСС со ссылкой на президента Ассоциации стоматологов России Андрея Яременко. Глава организации отметил, что указанное значение меньше существующей ставки Банка России.

"Стоимость услуг растет в пределах 10-15%, ниже, чем ключевая ставка Центробанка", — заявил Яременко.

Глава ассоциации также заявил об улучшении услуг в отрасли. По его заявлению, качество работы стоматологов в государственных клиниках сейчас не хуже, чем в частных. "Сейчас нет такого разделения, как в начале 90-х, когда государственное — это плохо, а частная клиника — хорошо", — объявил он.

Ранее Центробанк сохранил значение ключевой ставки на уровне 16 % годовых. Решение об этом было принято на заседании совета директоров в середине февраля.

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