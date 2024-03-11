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Новости 10:31

Вестибюль "Сенной площади" открыли после ремонта

фото ЗакС политика Вестибюль "Сенной площади" открыли после ремонта

Пассажиры вновь могут пользоваться в поездках вестибюлем станции метро "Сенная площадь", следует из сообщения петербургской подземки. С декабря прошлого года там продолжался капитальный ремонт из-за проседания ступеней.

"Вестибюль станции "Сенная площадь" открыт для входа и выхода пассажиров после капитального ремонта", — рассказали 11 марта в пресс-службе подземки.

Причиной просадки ступеней вестибюля называли низкое качество работ по их монтажу, а также результат действия осадков и реагентов. Ранее сообщалось, что метрополитен рассчитывает завершить начатый в связи с этим капремонт к середине марта.

Фото: ЗАКС.Ру


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