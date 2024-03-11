Минтруд предложил депортировать мигрантов за работу не по профилю

В России могут появиться новые условия для организованного набора трудовых мигрантов, сообщили 11 марта "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтруда. Ведомство предложило высылать таких иностранцев в случае, если те станут работать не по заявленному в документах профилю.

Как рассказали в ведомстве, подготовленный законопроект призван повысить заинтересованность работодателей в организованном наборе и закрепить его как приоритетный в целом. Инициатива предусматривает создание специального документа, подтверждающего право иностранца на работу в России.

"В рамках оргнабора трудовой мигрант будет трудиться у конкретного работодателя согласно разрешительным документам. При этом вносить авансовые платежи по ним будет компания, непосредственно нанимающая иностранного специалиста", — рассказали в Минтруде.

Как объяснили в министерстве, новая модель будет призвана помешать приехавшим в рамках оргнабора иностранцам менять место работы, уходя из понесшей расходы на его найм компании. В случае ухода на предприятие, которое не является участником оргнабора, такому сотруднику придется покинуть Россию в течение 15 дней.

В феврале зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о необходимости создать единую базу данных с элементами биометрии для контроля мигрантов. По его мнению, это позволило бы помешать въезду в страну преступников из числа иностранных граждан.

Фото: ЗАКС.Ру