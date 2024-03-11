Путин поручил подготовить предложения по нацпроекту о создании гармонично развитой личности

В России может появиться национальный проект по созданию "гармонично развитой личности", следует из опубликованного на сайте Кремля списка поручений президента Владимира Путина. Заняться этим предстоит администрации президента (АП) и правительству при участии заинтересованных ведомств.

Как следует из текста поручения, нацпроект будет направлен "на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Правительство, администрация президента при содействии ряда госорганов должны будут представить к 1 июля свои предложения по вопросу разработки и реализации нацпроекта. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и первый замглавы АП Сергей Кириенко.

В своем послании к Федеральному собранию Путин говорил о необходимости запуска нацпрограммы "Молодежь России". Позже в Госдуме подготовили законопроект о закреплении приоритета государства в патриотическом воспитании молодежи.

Фото: Kremlin.ru